Sanità in crisi | visite al 2027 e viaggi di 200 km

In provincia di Massa-Carrara, un esposto depositato in Procura da Marco Lenzoni insieme a rappresentanti sindacali e politici segnala sei casi di cittadini che non hanno ricevuto assistenza sanitaria. L'esposto evidenzia come le visite mediche siano programmate solo fino al 2027 e che alcuni pazienti siano costretti a viaggiare anche 200 chilometri per ricevere cure.

Nel cuore della provincia di Massa-Carrara, un esposto depositato in Procura da Marco Lenzoni e dai suoi alleati sindacali e politici mette nero su bianco sei casi specifici di cittadini lasciati senza assistenza. La denuncia punta il dito contro le lunghe attese per visite neuropsichiatriche infantili, con appuntamenti fissati solo nel giugno o ottobre del 2027, e contro la carenza di medici di base che costringe pazienti cronici a viaggiare fino a Livorno o Piombino. Dietro questa azione legale si muove una coalizione formata dall’Usb, dal Movimento 5 Stelle e da vari comitati locali, tutti convinti che l’attuale modello sanitario stia fallendo nel garantire diritti fondamentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in crisi: visite al 2027 e viaggi di 200 km Articoli correlati Vistola bloccata: rompighiaccio al lavoro su 200 km di ghiaccio per prevenire danni e garantire la navigazione.La Polonia sta fronteggiando una situazione insolita lungo il fiume Vistol, con navi rompighiaccio impegnate a contrastare una vasta coltre di... Liste d'attesa e sanità, l'analisi di Forza Italia: "In Romagna quasi 70mila visite in meno rispetto al 2019"“In Romagna si registra un netto calo delle prime visite e di molte prestazioni terapeutiche, comprese alcune oncologiche, rispetto al periodo... Una selezione di notizie su Sanità in crisi visite al 2027 e viaggi... Temi più discussi: Sanità, crisi strutturale: l’intervento del 20 marzo 2026; Ritorno al medico condotto per la Sanità sul territorio; Due nuovi sottosegretari mentre la sanità arranca: il solito paradosso che allontana la Calabria dai suoi cittadini · LaC News24; Crisi sanitaria USA: milioni tagliano cibo e utenze per pagarsi le cure. Ritorno al medico condotto per la Sanità sul territoriola crisi della medicina sul territorio suggerisce di rilanciare una figura ancora nel cuore della gente: il medico condotto. Io lo sono stato, prima della riforma del 1978. C’era l’obbligo di risieder ... milano.corriere.it Sanità in crisi: 43mila sardi hanno chiesto un prestito per curarsiListe d'attesa lunghissime o addirittura bloccate: tre pazienti su quattro, nell'Isola, lo scorso anno non sono riusciti a prenotare una prestazione perché l'agenda era chiusa. Costi elevati nel ... rainews.it Inchiesta sanità, chiuse le indagini per Totò Cuffaro e gli altri: nelle carte la gestione delle nomine e gli appalti L'ex presidente della Regione e leader della Dc è ai domiciliari con le accuse di corruzione e traffico di influenze Leggi l’articolo completo di Laura D facebook