San Siro si riempie di entusiasmo mentre il Milan di Allegri batte il Torino e si avvicina alla qualificazione europea. La partita si conclude con una vittoria del Milan, ottenuta negli ultimi minuti del match, che permette alla squadra di rafforzare la propria posizione in classifica. La sfida si è giocata con intensità, con il Milan che ha superato il Torino in una fase decisiva della partita.

San Siro ribollente di passione ed il Milan stacca un pass fondamentale per il consolidamento del secondo posto, superando un Torino indomito al termine di una contesa risolta solo nei segmenti finali del match. In una serata segnata dalla defezione dell’ultimo minuto di Rafa Leao, fermato da un riacutizzarsi del fastidio all’adduttore, la compagine rossonera ha saputo soffrire l’iniziale supremazia granata per poi imporre la legge dei singoli nella ripresa. Davanti a oltre 73.000 spettatori, il sodalizio milanese ha risposto colpo su colpo alle intuizioni tattiche di D’Aversa, trovando in Fofana e Rabiot i grimaldelli per scardinare l’assetto difensivo ospite e respingere l’assalto dell’ Inter capolista. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - San Siro respira: il Milan di Allegri piega il Torino e blinda l’Europa

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