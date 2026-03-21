Sampdoria contestata a Bogliasco prima della sfida con l'Avellino | O vi salvate o vi ammazziamo

I tifosi della Sampdoria si sono radunati a Bogliasco durante l’allenamento della squadra di Lombardo, esprimendo il loro dissenso con cori e insulti. La contestazione è stata accompagnata da un messaggio chiaro rivolto ai giocatori: