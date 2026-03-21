Sampdoria-Avellino domenica 22 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 22 marzo 2026 alle 17:15 si gioca la partita tra Sampdoria e Avellino. L’Avellino ha ottenuto tre vittorie consecutive con l’arrivo di Davide Ballardini in panchina, battendo Padova, Entella e Sudtirol, quest’ultima per 3-2 nel turno infrasettimanale. La squadra si trova ora più vicina ai playoff rispetto ai playout.

L’Avellino ha cambiato marcia con l’arrivo in panchina di Davide Ballardini. Tre vittorie consecutive contro Padova Entella e Sudtirol, quest’ultima per 3-2 nel turno infrasettimanale, hanno messo in sicurezza la classifica, con i playoff ora più vicini dei playout. La stessa cosa non è successa alla Sampdoria dall’arrivo di Attilio Lombardo. Quando è stato incaricato di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sampdoria-Avellino (domenica 22 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Rennes-Metz (domenica 22 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiBrutta botta la sconfitta interna contro il Lille per il Rennes di Haise che affronta quest’oggi in casa il fanalino di coda Metz. Marsiglia-Lille (domenica 22 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiTra Marsiglia e Lille è sfida ad alta tensione in ottica Champions League, con i Phoceens che al momento vedono i Dogues dall’alto di 5 punti di... Contenuti e approfondimenti su Sampdoria Avellino domenica 22 marzo... Temi più discussi: Sampdoria-Avellino: info accrediti media e fotografi; Sampdoria-Avellino, probabili formazioni: Lombardo si gioca tutto; Sampdoria-Avellino gratis su DAZN: come fare per seguire la partita di Serie B senza abbonamento; Sampdoria-Avellino, l'itinerario per i tifosi biancoverdi. Sampdoria-Avellino gratis su DAZN: come fare per seguire la partita di Serie B senza abbonamentoLa gara tra la Sampdoria e l'Avellino, in programma domenica 22 marzo, si potrà vedere anche senza bisogno di un abbonamento su DAZN: cosa deve fare chi non è cliente della piattaforma. goal.com Serie B: la Sampdoria sfida l'Avellino, gratis su DaznDomenica 22 marzo alle 17.15 il programma della 32ª giornata di Serie B proseguirà con la sfida tra Sampdoria e Avellino allo stadio Luigi Ferraris, visibile a tutti su Dazn in modalità gratuita e sen ... tuttosport.com LabTv. . Russo in vantaggio su Biasci, Patierno in pole su Tutino. Domani alle 17.15 l'Avellino sfiderà la Sampdoria. La terza partita in una settimana da affrontare con attenzione valutando anche lo stato fisico dei giocatori. Ballardini ha presentato la gara ann facebook Info e prezzi biglietti per #Sampdoria-Avellino di domenica 22 marzo 2026 ore 17:15 x.com