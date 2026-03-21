Sampdoria-Avellino domenica 22 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 22 marzo 2026 alle 17:15 si gioca la partita tra Sampdoria e Avellino. L’Avellino, dopo l’arrivo di Davide Ballardini come allenatore, ha ottenuto tre vittorie consecutive contro Padova, Entella e Sudtirol, quest’ultima per 3-2 nel turno infrasettimanale. La squadra si trova ora in una posizione favorevole in classifica, con i playoff più vicini rispetto ai playout.

L’Avellino ha cambiato marcia con l’arrivo in panchina di Davide Ballardini. Tre vittorie consecutive contro Padova Entella e Sudtirol, quest’ultima per 3-2 nel turno infrasettimanale, hanno messo in sicurezza la classifica, con i playoff ora più vicini dei playout. La stessa cosa non è successa alla Sampdoria dall’arrivo di Attilio Lombardo. Quando è stato incaricato di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sampdoria-Avellino (domenica 22 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Rennes-Metz (domenica 22 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiBrutta botta la sconfitta interna contro il Lille per il Rennes di Haise che affronta quest’oggi in casa il fanalino di coda Metz. Contenuti e approfondimenti su Sampdoria Avellino domenica 22 marzo... Temi più discussi: Sampdoria-Avellino: info accrediti media e fotografi; Sampdoria-Avellino, probabili formazioni: Lombardo si gioca tutto; Biglietti Sampdoria-Avellino: le info sulla prevendita per il settore ospiti; Sampdoria-Avellino gratis su DAZN: come fare per seguire la partita di Serie B senza abbonamento. Sampdoria-Avellino gratis su DAZN: come fare per seguire la partita di Serie B senza abbonamentoLa gara tra la Sampdoria e l'Avellino, in programma domenica 22 marzo, si potrà vedere anche senza bisogno di un abbonamento su DAZN: cosa deve fare chi non è cliente della piattaforma. goal.com Sampdoria Avellino, un dato fa riflettere gli uomini di Ballardini. Ecco di che si trattaSampdoria Avellino, una statistica preoccupa i rivali in vista della gara del Ferraris. Il punto della situazione La Sampdoria si prepara ad affrontare l’Avellino domenica 22 marzo alle 17:15, ma ci s ... sampnews24.com LOMBARDO PRE PARTITA È un Attilio Lombardo molto determinato quello che si è presentato in conferenza stampa prima di Sampdoria-Avellino. Grande disponibilità ricevuta dal gruppo dopo Carrara, ma ora il tecnico blucerchiato vuole una facebook Una Sampdoria contestata attende l'Avellino, Lombardo non usa giri di parole: “Servono le palle” x.com