Salvini bufera a poche ore dal referendum | L’ha fatta grossa

Poche ore prima dell’inizio del referendum, il vicepremier e segretario della Lega ha pubblicato un post su X che ha suscitato attenzione. In questo messaggio, Salvini ha commentato una questione legata alle elezioni, attirando immediatamente l’interesse di media e opinione pubblica. L’intervento ha generato discussioni e ha acceso un dibattito sull’osservanza delle norme sul rispetto del silenzio elettorale.

Alla vigilia dell’apertura delle urne, un post pubblicato su X dal vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ha acceso il dibattito sul rispetto del silenzio elettorale. Nel messaggio compare la sola parola “Sì.”, accompagnata da una card grafica con la scritta “SÌ” in evidenza: lettere maiuscole gialle su sfondo blu, con una linea gialla spessa a sottolineare ulteriormente il contenuto. Sì. pic.twitter.comeGoh2SlJ46 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 21, 2026 Il post di Matteo Salvini e il richiamo al silenzio elettorale. La pubblicazione arriva in una giornata in cui, per legge, non sarebbe consentito svolgere attività riconducibili alla campagna elettorale o a messaggi potenzialmente in grado di orientare le scelte degli elettori. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Salvini, bufera a poche ore dal referendum: “L’ha fatta grossa” Articoli correlati Davide Brignone incredulo: “Aveva pochissime possibilità, l’ha fatta più grossa del previsto…”Dietro ai successi di Federica Brignone c’è sempre la mano del fratello Davide, che la segue negli allenamenti, la incoraggia, la sprona, fa da... Vincenzo Schettini l’ha sparata grossa? Scoppia la bufera, sui social lo attaccano: ecco le parole incriminateUn intervento che doveva essere una riflessione sul futuro della didattica si è trasformato in un caso social. Salvini: Sea Watch da risarcire Chi non vota sì al referendum è complice degli speronatori