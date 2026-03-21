Salto con gli sci | Eirin Maria Kvandal si impone sul trampolino di volo di Vikersund Westman e Prevc battute

Eirin Maria Kvandal ha vinto la gara di salto con gli sci sul trampolino di Vikersund, in Norvegia. Westman e Prevc sono stati battuti durante questa competizione, che si svolge su un trampolino di grande altezza. La gara si è svolta in un contesto di specialità ancora poco praticata tra le donne.

Eirin Maria Kvandal si impone sul trampolino di volo di Vikersund, in Norvegia, conquistando così la gara di casa in una specialità ancora a bassa frequentazione perlomeno nel femminile. Solo 20, infatti, le partecipanti alle due odierne serie di gara, di cui 15 qualificate per la seconda serie (e 6 norvegesi tra queste). Per Kvandal due salti da 218 e 223 metri con 220.5 e 205.4 punti, che la portano a 425.9 e le consentono di mettersi nel solco dell’undicesima posizione in Coppa del Mondo a quota 800. Seconda posizione per la svedese Frida Westman, che nonostante due salti più lunghi (entrambi da 225 metri) non riesce ad avere le stesse qualità, in volo o in atterraggio, di Kvandal che perciò vince per 5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salto con gli sci: Eirin Maria Kvandal si impone sul trampolino di volo di Vikersund, Westman e Prevc battute Articoli correlati Salto con gli sci: Eirin Maria Kvandal si riprende Willingen davanti a Nika Prevc, Zanitzer e Sieff nelle 20Dopo un anno di digiuno (meno un giorno, ma tant’è), torna alla vittoria Eirin Maria Kvandal. Salto con gli sci: Domen Prevc svetta in qualificazione sul trampolino di volo di VikersundVa a Domen Prevc la qualificazione della gara sul trampolino di volo di Vikersund, in Norvegia. Aggiornamenti e notizie su Eirin Maria Kvandal Discussioni sull' argomento Eirin Maria KVANDAL - Atleta Olimpico/a Salto con gli sci | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Salto con gli sci, a Oslo le saltatrici ritrovano il contesto del primo grande passo in avanti; Salto con gli sci, a Vikersund si attenta al record del mondo!; Salto con gli sci, Oslo è diventata una Cattedrale nel deserto. Quello degli spalti…. Milano Cortina: le norvegesi dominano il salto sul trampolino grandeLe norvegesi hanno dominato il salto con gli sci sul trampolino grande delle donne, a Predazzo. Anna Adine Stroem ha vinto (284.8 punti) davanti a Eirin Maria Kvandal (282.7). Il bronzo è invece ... ansa.it