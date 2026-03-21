Salta il playoff Mondiale | UFFICIALE si opera la prossima settimana

Il club ha annunciato ufficialmente che il calciatore si sottoporrà a un intervento chirurgico la prossima settimana, confermando così la sua assenza dai playoff mondiali. La decisione di escluderlo dalla lista dei convocati di Gattuso era stata oggetto di discussione, ma ora si chiarisce che il motivo è legato a problemi di salute. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alla natura dell'infortunio.

Il comunicato del club che fa definitiva chiarezza sulla mancata convocazione da parte di Gattuso La sua esclusione dai convocati per il playoff Mondiale aveva destato molta sorpresa, ma c’è una spiegazione piuttosto banale: non sta bene e dovrà operarsi. Salta il playoff Mondiale: UFFICIALE, deve operarsi (AnsaFoto) – Calciomercato.it Parliamo di Guglielmo Vicario, che non fa parte dei 28 selezionati da Gattuso per il playoff Mondiale: giovedì 26 la semifinale a Bergamo contro l’ Irlanda del Nord. Il CT lo ha rimpiazzato con Caprile del Cagliari. Obiettivo concreto dell’Inter, il portiere attualmente al Tottenham si operarerà per una ernia inguinale come annunciato ufficialmente dallo stesso club inglese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Salta il playoff Mondiale: UFFICIALE, “si opera la prossima settimana” Articoli correlati Italia, si deve operare: salta i playoff, è ufficialedi Bruno De SantisGattuso ha reso noto i convocati per i playoff: l’Italia dovrà fare a meno di un calciatore, è costretto a fermarsi per... Calendario Formula 1: la prossima settimana il via, si finisce a dicembreMilano 26 febbraio 2026 – Si sono chiusi i test, lo spazio per le prove è rimasto a zero, ora la Formula 1 prende un ultimo respiro prima di tuffarsi... ITALIA AI PLAYOFF MONDIALI ECCO COME FUNZIONANO Tutti gli aggiornamenti su Salta il playoff Mondiale UFFICIALE si... Temi più discussi: Vicario, guai Tottenham: il portiere si opera. Salta i playoff con l'Italia, in caso di Mondiale...; Italia, i convocati di Gattuso: c'è un grande ritorno; Operato d’urgenza, salta i playoff con la Nazionale: Gattuso perde il suo faro; Italia al playoff, oggi i convocati: Tonali c'è, la probabile lista di Gattuso. Vicario, guai Tottenham: il portiere si opera. Salta i playoff con l'Italia, in caso di Mondiale...Assenza forzata per l'estremo difensore azzurro: gli Spurs di Tudor sono in piena lotta per restare in Premier League, zona retrocessione ad un solo punto ... tuttosport.com Italia, Zaccagni salta i playoff Mondiali e pure il Napoli: brutta notizia per GattusoMattia Zaccagni si ferma, un brutto stop per il forte esterno della Lazio: c'è infatti lesione muscolare per il calciatore dell'Italia che salterà, dunque, anche i playoff con la maglia della Nazional ... msn.com ULTIM'ORA: Leão non si è allenato: salta il Torino! Si è riacutizzato il dolore all'adduttore destro, domani farà accertamenti facebook Andy #Diaz salta nell’oro ai Mondiali indoor. Per la seconda edizione di fila. E con la miglior prestazione stagionale al mondo. #WorldIndoorChamps x.com