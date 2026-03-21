Sabato di grande sport in TV | dalla Milano-Sanremo a Sinner passando per motori e atletica

Sabato 21 marzo in televisione offre un programma sportivo vario e intenso, con eventi che si susseguono fin dal mattino e coinvolgono diverse discipline. Tra le principali manifestazioni ci sono la Milano-Sanremo, le gare di Sinner, competizioni motoristiche e appuntamenti di atletica leggera. La giornata si presenta ricca di incontri e momenti di sport ad alto livello.

Sabato 21 marzo propone un programma sportivo particolarmente ricco, con eventi distribuiti fin dal mattino e capaci di coinvolgere discipline molto diverse. L’appuntamento che attira maggiormente l’attenzione è senza dubbio la Milano-Sanremo, prima Monumento della stagione ciclistica, affianca anche dalla prova femminile. Ma il palinsesto offre molto altro: il debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami, le qualifiche e la Sprint del GP del Brasile in Motogp, i Mondiali indoor di atletica e numerosi appuntamenti legati agi sport invernali, oltre che al calcio. È una di quelle giornate in cui il telecomando rischia seriamente di chiudere ferie sindacali. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: Sabato 21 Marzo Live Rai Sport: Ciclismo Milano-Sanremo, Sci Lillehammer, Rugby, Atletica Indoor Sport in TV oggi, mercoledì 14 gennaio: Sinner al One Point Slam, Europei, volley, basket e grande calcioGiornata densissima di eventi sportivi in tv e streaming: Jannik Sinner protagonista a Melbourne nel One Point Slam, tennis su più fronti tra... Altri aggiornamenti su Sabato di grande sport in TV dalla... Temi più discussi: Settimana di grande sport, sabato gara-1 della semifinale di hockey; Sport in tv oggi (sabato 14 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; HOCKEY Amatori in forma per la sfida di sabato sera con il Novara a Lodi; Billie Jean King Cup 2026, il grande tennis sbarca a Velletri. Sabato di grande calcio: circa 10 mila tifosi in trasferta, esodo dei venezianiQuesto sabato 20 dicembre, il campionato italiano di calcio si tinge di passione e colori, con oltre 10.000 tifosi che si mettono in viaggio per sostenere le proprie squadre in Serie A e Serie C. Le ... it.blastingnews.com Sabato tutti in campo per la 2a di ritornoROMA-Un Natale di schiacciate, muri e difese attende gli appassionati della Serie A1 Tigotà. Domani, sabato 20 dicembre, comincerà il poker di appuntamenti con il massimo campionato di volley ... tuttosport.com Jam Session con Doudou Diouf | Il primo sabato di primavera facebook Le classifiche dei Gironi A, B e C dopo il sabato di #SerieCSkyWifi x.com