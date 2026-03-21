Sabato 21 Marzo Live Rai Sport | Ciclismo Milano-Sanremo Sci Lillehammer Rugby Atletica Indoor

Sabato 21 marzo 2026, Rai Sport trasmetterà in diretta eventi sportivi da varie discipline. La giornata include la corsa ciclistica Milano-Sanremo, le competizioni di sci a Lillehammer, incontri di rugby e gare di atletica indoor. La programmazione si rivolge agli appassionati che vorranno seguire le diverse discipline durante il weekend. La trasmissione sarà disponibile in diretta sulla piattaforma Rai Sport.

In vista del weekend, Sabato 21 Marzo 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al. su Digital-News.it In vista del weekend, Sabato 21 Marzo 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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