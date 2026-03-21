Sabato 21 marzo 2026, Rai trasmetterà in diretta diversi eventi sportivi. Tra le discipline, ci saranno la corsa in bicicletta sulla classica Milano-Sanremo, le gare di sci a Lillehammer, partite di rugby e competizioni di atletica indoor. La programmazione include diverse discipline per gli appassionati che vorranno seguire le prove in diretta sulla rete pubblica.

In vista del weekend, Sabato 21 Marzo 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al. su Digital-News.it In vista del weekend, Sabato 21 Marzo 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sabato 21 Marzo Live Rai Sport: Ciclismo Milano-Sanremo, Sci Lillehammer, Rugby, Atletica Indoor

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