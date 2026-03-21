Il giornalista sportivo e conduttore televisivo Sandro Sabatini ha commentato pubblicamente le prestazioni di Rafael Leao, attaccante del Milan. In un suo intervento, Sabatini ha espresso la sua opinione sulla qualità del giocatore portoghese, affermando che non lo considera tra i migliori e mettendo a confronto le sue capacità con quelle di altri attaccanti come Malen.

Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo e conduttore televisivo, ha voluto parlare di Rafael Leao, numero 10 del Milan: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sabatini: “Per me Leao non è un grande giocatore. Meglio di lui anche Malen”

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