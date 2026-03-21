Roma weekend complicato per il traffico | molte strade chiuse il 21 e 22 marzo

A Roma, il traffico si prevede molto intenso nel fine settimana del 21 e 22 marzo 2026, a causa di numerose strade chiuse. Le autorità hanno annunciato chiusure temporanee in diverse arterie principali, creando disagi per gli automobilisti e modifiche alle rotte abituali. La situazione si presenta particolarmente complicata per chi deve spostarsi in città durante questi due giorni.

Sarà un fine settimana particolarmente complesso per la viabilità a Roma quello di sabato 21 e domenica 22 marzo 2026. Tra eventi sportivi, manifestazioni, lavori stradali e misure legate al referendum sulla giustizia, sono previste numerose chiusure e modifiche alla circolazione in diverse zone della città. L’evento principale è la Maratona di Roma, in programma domenica e giunta alla sua 31esima edizione. Il percorso interesserà varie aree della Capitale, tra cui il Centro Storico, Ostiense e Prati. Fin dalle prime ore del mattino saranno chiuse al traffico alcune importanti arterie, come via dei Fori Imperiali, via di San Gregorio, via dei Cerchi e viale delle Terme di Caracalla. 🔗 Leggi su Funweek.it

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