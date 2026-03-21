Roma tegola Koné | lesione al flessore e un mese di stop

Manu Koné si è infortunato durante l’allenamento della Roma, riportando una lesione al muscolo flessore. Il giocatore dovrà rimanere fuori dal campo per circa un mese. La squadra e l’allenatore hanno appreso la notizia tramite il bollettino medico ufficiale, che ha confermato l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero previsti.

Il bollettino medico di Manu Koné piomba su Gasperini e su tutta la Roma come una multa dell’ATAC quando hai scordato l’abbonamento a casa: una lesione al flessore che sa di sentenza definitiva. Il centrocampista francese, l’unico che correva pure per chi stava al bar, finisce ai box per un mese pieno, lasciando un buco in mezzo al campo che manco la voragine di via Sannio dopo l’alluvione. Niente Lecce, niente Inter: si va verso un aprile di passione col fiato corto e l’ Armadillo sulla spalla che sussurra “te l’avevo detto che non poteva finì bene”. La diagnosi è una mazzata sulla plusvalenza emotiva dei tifosi, costretti a ricalcolare le ambizioni Champions con la calcolatrice rotta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, tegola Koné: lesione al flessore e un mese di stop Articoli correlati Leggi anche: Roma, infortunio Koné: sospetta lesione al flessore Leggi anche: Roma, tegola Koné: lesione di secondo grado, stop di 3-4 settimane Tutto quello che riguarda Roma tegola Koné lesione al flessore e... Temi più discussi: Roma, tegola Koné: lesione al bicipite femorale; Roma, tegola Kone: c’è la lesione, out per l’Inter! Ecco i tempi di recupero; Koné infortunato: lesione di secondo grado, stop di un mese per il centrocampista della Roma; Roma, piove sul bagnato: lesione al bicipite femorale per Koné, fuori un mese. Roma, tegola Manu Koné: ha una lesione al bicipite femorale e dovrà fermarsi per 4 settimaneBrutto stop sulla linea mediana della Roma. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista francese Manu Koné ha riportato una lesione del bicipite. tuttomercatoweb.com Roma, tegola Koné: lesione al bicipite femoraleNon arrivano buone notizie in casa Roma dopo la sconfitta patita ieri per mano del Bologna di Vincenzo Italiano che ha di fatto eliminato i giallorossi dall'Europa League. Nel corso del match che si è ... fantacalcio.it