Roma incidente sulla Colombo | ragazzo di 17 anni morto a bordo di una microcar

A Roma, sulla strada di via Colombo, si è verificato un incidente mortale durante la notte: un ragazzo di 17 anni, a bordo di una microcar, ha perso la vita. La vittima viaggiava da sola quando l’incidente è avvenuto, coinvolgendo altre vetture. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

ROMA - Ancora sangue sulle strade della Capitale. Un ragazzo italiano di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte. E' successo poco prima delle 2 all’altezza del km 12.600 di via Cristoforo Colombo, nella carreggiata centrale in direzione Ostia. Lo schianto Alla guida di una minicar Ligier, la vittima si è scontrata con una Toyota Yaris guidata da un 53enne italiano, trasportato all'ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto anche agli accertamenti di rito. Ferito anche il passeggero della microcar. Sul posto, per i rilievi, gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, incidente sulla Colombo: ragazzo di 17 anni morto a bordo di una microcar Articoli correlati Incidente nella notte sulla Colombo tra auto e microcar: morto un ragazzo di 17 anniTragedia nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma dove un ragazzo di diciassette anni è morto in uno scontro tra microcar e auto. Leggi anche: Roma, a 17 anni muore con la microcar: schianto fatale contro un'auto sulla Colombo. Il dramma nella notte Tutti gli aggiornamenti su Roma incidente sulla Colombo ragazzo di... Temi più discussi: Incidente a Roma, scontro tra una moto e due auto: morto centauro di 52 anni; Incidente mortale a Roma Mezzocammino, un’altra tragedia al maledetto incrocio; Motociclista si scontra con due auto al Prenestino a Roma: morto un uomo, due feriti; Morte Noemi Carrozza, CTU: Guardrail assenti causa del decesso sulla Colombo. Incidente sulla Colombo, schianto tra auto e microcar: muore a 17 anniSabato di sangue su via Cristoforo Colombo, dove nella notte un violento incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di appena 17 anni. iltempo.it Incidente mortale sulla Colombo direzione Ostia: scontro auto-microcar, perde la vita un 17enneRoma, 21 marzo 2026 – Incidente mortale nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma, sulla carreggiata in direzione Ostia. A scontrarsi, intorno alle 2, un’auto e una microcar. Nell’impatto è morto u ... ilfaroonline.it Brutte notizie per la Roma, c'è lesione per Manu #Koné Ecco quante partite salterà x.com Incidente all’alba all'altezza di Castel Romano: ferito il conducente, carreggiata ridotta e pesanti rallentamenti verso la Roma. facebook