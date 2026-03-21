Dall’Europa League, la Roma ha incassato circa 22 milioni di euro, una cifra che risulta molto inferiore rispetto ai ricavi ottenuti in ambito Champions League. La differenza negli incassi evidenzia come le competizioni europee abbiano un impatto economico diverso per la squadra romana, che ha visto ridursi i premi rispetto alle stagioni più competitive. La cifra rappresenta i ricavi complessivi provenienti dall’Europa League per il club.

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© Calcionews24.com - Roma, dall’Europa League arrivano “solo” 22 milioni: incassi lontani dagli standard Champions

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