Roma caos Trigoria | infortuni record e gestione clinica sotto accusa

A Trigoria il centro sportivo della Roma è al centro di polemiche per il numero record di infortuni tra i giocatori questa stagione. La gestione clinica è sotto accusa, con molte criticità emerse sui metodi adottati e sull’efficacia delle cure fornite. La situazione ha portato a un aumento dei periodi di assenza e a un impatto negativo sul rendimento della squadra.

Il centro sportivo di Trigoria finisce sotto accusa per una gestione clinica fallimentare, trasformando l’infermeria della Roma in un fattore determinante per il crollo stagionale. Il “caso” Manu Koné, costretto al forfait dopo soli 20 minuti contro il Bologna, rappresenta l’ultimo episodio di un protocollo di recupero palesemente deficitario: la ricaduta del centrocampista, già fermo a gennaio, certifica l’azzardo di uno staff tecnico che ha forzato il rientro nonostante i pareri medici contrari e la carenza di alternative in mediana. La strategia dei “rientri lampo” ha già prodotto danni strutturali al patrimonio del club, come dimostrato dalla parabola di Artem Dovbyk. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, caos Trigoria: infortuni record e gestione clinica sotto accusa Articoli correlati Critica a Conte: gestione e infortuni sotto accusaIl momento complicato vissuto dal Napoli, segnato da una lunga serie di infortuni e da un rendimento altalenante, riaccende il dibattito interno sul... Roma, vertice di fuoco a Trigoria: Gasperini sotto accusa, Friedkin infuriatoIl bunker di Trigoria si trasforma nel set di un processo sommario sotto lo sguardo di Ryan Friedkin, mentre fuori l’aria scotta più dell’asfalto del... Aggiornamenti e notizie su Roma caos Trigoria infortuni record e... Discussioni sull' argomento Roma, nervi tesi a Trigoria: lo scontro tra Gasperini e lo staff medico; CORSERA | Scontro Gasperini-staff medico per la gestione di Konè, cosa è successo. Il Messaggero | A giugno sarà rivoluzione nello staff medico: la motivazioneQuello di Manu Konè è l’ultimo dei tanti infortuni nella stagione della Roma. Il ... msn.com Roma, rebus formazione per Gasp: Celik in dubbio contro il BolognaRoma, rebus formazione per Gasp: Celik in dubbio contro il Bologna - La Repubblica - C’è soprattutto la situazione legata a Zeki Celik a tenere in apprensione la Roma. Il ... - Marione.net - La Contro ... marione.net Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. Spunta la pista anarchica. «Stavano costruendo una bomba» facebook I pm di Roma ipotizzano l'intestazione fittizia di beni e il riciclaggio. Sotto la lente il passaggio di quote della società x.com