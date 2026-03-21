Rocco Papaleo, attore e regista lucano, torna sul grande schermo con il film Il bene comune. Durante un'intervista ha raccontato di aver immaginato il soggetto ispirandosi a uno scuolabus giallo che si muoveva nel verde di un parco. Recentemente, è stato anche visto in taxi da Mestre a Parigi, dove ha vissuto un’esperienza da protagonista come una star del cinema.

Rocco Papaleo è al cinema con Il bene comune, film che dirige e interpreta con Claudia Pandolfi, Vanessa Scalera e Teresa Saponangelo, che ruota attorno alla gita di alcune detenute nel parco del Pollino in Basilicata alla scoperta del pino loricato. Il mezzo utilizzato è uno scuolabus giallo. Il film va alla scoperta di una parte della regione già rappresentata da Papaleo in Basilicata coast to coast. L'attore e regista racconta pure la giovinezza con i motorini sulle strade della sua Lauria, come anche di un viaggio bizzarro da Mestre a Parigi in taxi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rocco Papaleo: "In taxi da Mestre a Parigi come una star del cinema"

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