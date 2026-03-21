Rocca Possente il Comune cerca un gestore

Il Comune ha approvato giovedì un nuovo provvedimento di Giunta che prevede la possibilità di affidare la gestione delle ex scuole primarie di Stellata e di incaricare un gestore per l’apertura, chiusura, custodia e pulizia della Rocca Possente. La decisione riguarda anche la ricerca di un soggetto che possa occuparsi di questi servizi, in vista di future assegnazioni.

L’ultimo provvedimento di Giunta approvato giovedì prefigura la possibilità di procedere all’affidamento delle ex scuole primarie di Stellata, nonché il ruolo per l’apertura-chiusura, custodia e pulizia della Rocca Possente. Sarà, naturalmente, uno specifico atto a dare seguito alla procedura ad evidenza pubblica per le due assegnazioni. Come noto, le ex scuole del paese sono da sempre servite come sede operativa delle attività del volontariato e delle associazioni locali, con un ruolo nella valorizzazione di eventi di carattere ludico-ricreativo. Con particolare riguardo per i più piccoli, ovvero i bambini in età scolare, allo scopo di dare vita centri ricreativi, ma utilizzando le ex scuole anche come seggio per le consultazioni elettorali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rocca Possente, il Comune cerca un gestore Articoli correlati La Rocca Possente come il Castello, primo spettacolo di fuochi d'artificio sulla fortezzaHa richiamato l’attenzione di un migliaio di persone l’Incendio della Rocca Possente di Stellata, l’evento pensato dal Comune di Bondeno per... Per la sesta volta il Comune di Milano cerca un gestore per un centro sportivoIl Comune di Milano farà un altro tentativo (il sesto) per trovare un gestore per il centro sportivo di via Molinetto 64, a Figino, dopo quattro... Una selezione di notizie su Rocca Possente Discussioni sull' argomento Rocca Possente, il Comune cerca un gestore; Ex scuole e Rocca, via all’affidamento: gestione e servizi al centro del nuovo bando. Rocca Possente, il comune cerca un gestoreBondeno: l’amministrazione vuole affidare il servizio per due anni. Vogliamo assicurare il giusto decoro a uno spaccato di storia ... msn.com La storia rinasce, Rocca Possente riapre dopo il sismaUno spaccato di storia che viene restituito alla comunità. Un luogo senza tempo che testimonia un paese che nel passato era un crocevia economico. La Rocca Possente di Stellata, facente parte ... ilrestodelcarlino.it Ex scuole di Stellata e Rocca Possente: via libera all’affidamento dei servizi x.com Rocca Possente per donna fragile con cana stracca. facebook