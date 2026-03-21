Rivoluzione a Wimbledon arriva la Var | i tennisti potranno chiedere la revisione video Nostalgia di Mc

A Wimbledon, il torneo di tennis più antico e rinomato al mondo, si introduce la revisione video tramite la tecnologia Var, consentendo ai tennisti di chiedere un controllo delle decisioni arbitrali. La novità rappresenta un cambiamento rispetto alle tradizioni consolidate di questo evento, che ora si apre a strumenti tecnologici fino a ora meno utilizzati in questo contesto.

Anche le tradizioni più consolidate possono essere messe in discussione. E così a Wimbledon, il torneo più antico e prestigioso tra i quattro dello Slam tennistico, arriva anche la Var. I tennisti potranno chiedere la revisione video dei punti contestati. La decisione. L’onda della VAR, o meglio della video review, ha investito anche lo Slam inglese. Dall’edizione di quest’anno, infatti, per la prima volta nella sua storia, Wimbledon adotterà il sistema di video review, segnando un ulteriore passo verso l’innovazione tecnologica nel tennis. Leggi anche Wimbledon, Fognini si arrende al 5° set ma non si piega ad Alcaraz: e il pubblico inglese gli tributa l'onore delle armi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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