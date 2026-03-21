Nel match della 30ª giornata di Serie A, il Milan ha sconfitto il Torino con il risultato di 3-2. La partita si è svolta oggi sul campo del Milan, con i marcatori di entrambe le squadre che hanno contribuito a un incontro intenso e ricco di emozioni. La gara ha visto numerosi cambi di fronte e momenti decisivi che hanno determinato il risultato finale.

Finisce 1-1 il primo tempo tra il Milan e il Torino: pessimi primi 45 minuti della squadra di Massimiliano Allegri che non crea nulla e approccia malissimo alla partita con i granata molto più propositivi. Nonostante questo è il Diavolo a sbloccare la gara con un gol meraviglioso di Pavlovic, ma la difesa rossonera dorme su un tiro di Vlasic che Maignan para sul palo. Nessuno è più reattivo di Simeone che insacca il pareggio meritato da parte dei granata. Secondo tempo che parte con l'ingresso di Athekame e il passaggio al 4-3-3 che cambia la partita: Milan aggressivo e quasi furente. In pochi minuti arrivano i gol di Rabiot e Fofana per il 3-1 rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Risultati Serie A, Milan-Torino 3-2: tabellino e marcatori | News

Articoli correlati

Risultati Serie A, Milan-Verona 3-0: tabellino e marcatori | NewsIl tabellino completo di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio di 'San...

Risultati Serie A, Cagliari-Milan 0-1: tabellino e marcatori | NewsIl tabellino completo di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi alla 'Unipol Domus'...

Contenuti e approfondimenti su Risultati Serie

Temi più discussi: Serie A, Lazio batte il Milan. Ok Como, Genoa, Pisa e Bologna. VIDEO; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 29ª giornata; Calcio, risultati Serie A: Napoli a -1 dal Milan; Lazio contro Milan risultati in diretta, testa a testa e formazioni.

Serie A, Parma-Cremonese finisce 0-2. Adesso si gioca Milan-Torino, poi Juve-SassuoloLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Parma-Cremonese finisce 0-2. Adesso si gioca Milan-Torino, poi Juve-Sassuolo ... tg24.sky.it

Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano per la 29^ giornata, oggi domenica 15 marzo.Risultati Serie A, classifica: domenica entusiasmante tra la corsa alla Champions League, la lotta salvezza e il Milan che spera nello scudetto. ilsussidiario.net

Serie A: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Italia/SerieA/GironeUnico/Risultati Serie B: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Italia/SerieB/GironeUnico/Risultati Serie C: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Italia/SerieC/GironeB/Ri facebook

#Calcio, risultati Serie A, oggi chiude Cremonese-Fiorentina La massima serie dopo Lazio-Milan 1-0 x.com