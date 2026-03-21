Il consigiglio comunale di Grosseto ha approvato ieri una variante urbanistica relativa alla riqualificazione di via dei Barberi. L’intervento prevede un investimento complessivo di 34 milioni di euro e riguarda il recupero di 20 mila metri quadrati di superficie edificata. Al termine dei lavori, sono previsti il recupero di 8 mila metri quadrati di superficie.

GROSSETO Il consiglio comunale ha adottato ieri una variante urbanistica che è sostanzialmente l’avvio delle procedure per il recupero complessivo di 20mila metri quadri di superficie edificata al termine del quale saranno recuperati 8.500 metri quadri come appartamenti e il resto come urbanizzazioni attraverso parcheggi, parchi e verde pubblico. Un’operazione titanica che il Comune di Grosseto ha fortemente voluto e che consentirà il recupero di tre enormi scheletri di fabbricati a suo tempo individuati nell’area Pep di via dei Barberi e che adesso hanno visto l’avvio dei piani di recupero. Proceduralmente adesso dovranno decorrere 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’adozione e se non perverranno osservazioni, sarà sufficiente una determinazione dirigenziale per approvare la variante urbanistica stessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riqualificazione di via dei Barberi da 34 milioni

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