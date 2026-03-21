Riqualificazione di via dei Barberi da 34 milioni
Il consigiglio comunale di Grosseto ha approvato ieri una variante urbanistica relativa alla riqualificazione di via dei Barberi. L’intervento prevede un investimento complessivo di 34 milioni di euro e riguarda il recupero di 20 mila metri quadrati di superficie edificata. Al termine dei lavori, sono previsti il recupero di 8 mila metri quadrati di superficie.
GROSSETO Il consiglio comunale ha adottato ieri una variante urbanistica che è sostanzialmente l’avvio delle procedure per il recupero complessivo di 20mila metri quadri di superficie edificata al termine del quale saranno recuperati 8.500 metri quadri come appartamenti e il resto come urbanizzazioni attraverso parcheggi, parchi e verde pubblico. Un’operazione titanica che il Comune di Grosseto ha fortemente voluto e che consentirà il recupero di tre enormi scheletri di fabbricati a suo tempo individuati nell’area Pep di via dei Barberi e che adesso hanno visto l’avvio dei piani di recupero. Proceduralmente adesso dovranno decorrere 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’adozione e se non perverranno osservazioni, sarà sufficiente una determinazione dirigenziale per approvare la variante urbanistica stessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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