Riforma sacrosanta | lo dice il buonsenso

Una riforma viene definita sacrosanta da chi la sostiene, che si basa sul buon senso. Secondo chi promuove il cambiamento, questa modifica gode anche dell’approvazione di un noto giurista di sinistra, Augusto Barbera. La discussione si concentra sull’importanza di un intervento che, secondo i suoi sostenitori, risponde alle esigenze di chiarezza e di efficacia nel sistema.

La riforma è guidata dal buon senso e infatti ha l’appoggio anche di un grande giurista di sinistra come Augusto Barbera. Finora le storture del sistema, dove pm e giudici sono complici, hanno rovinato la povera gente. Stop ai magistrati-ayatollah. Mai avrei pensato di trovarmi completamente d’accordo con un esponente di lungo corso della sinistra, parlamentare del Pci prima e del Pds e del Pd poi. E invece, dopo aver letto la lunga intervista rilasciata da Augusto Barbera al nostro giornale, ho scoperto di condividere tutto, perfino le virgole. E allora mi sono chiesto se per caso avessi cambiato opinione io, che da sempre sono in contrasto con quelle dei cosiddetti progressisti, o se l’avesse mutata l’ex ministro del governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi in piena Tangentopoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Con @PietroCavallot1 su @LaRagione_eu a condividere riflessioni anche sul prossimo #referendum: 'La riforma è giusta e sacrosanta e può migliorare la qualità della giustizia rafforzando il giudice e liberando i magistrati meritevoli dall’oppressione delle cor x.com