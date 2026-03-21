Riforma | 122mila reggiani chiamati alle urne

Domani e lunedì 23 gli abitanti di Reggio Emilia sono chiamati alle urne per partecipare al referendum. In totale, 122mila persone devono esprimersi su questa consultazione, che coinvolge cittadini di tutta Italia. Le urne saranno aperte nelle due giornate previste e le persone potranno votare per decidere sul quesito referendario.

Domani e lunedì 23 le cittadine e i cittadini italiani saranno chiamati a esprimersi sul referendum. Sono 122.467 (di cui 62.953 donne e 59.514 uomini) gli elettori reggiani chiamati al voto. Votano per la prima volta 1262 persone (di cui 613 donne e 649 uomini). Gli elettori più giovani (nati il 2232008) sono 4 ragazze e 1 ragazzo, mentre l’elettore più anziano è un ultracentenario nato il 26 dicembre 1918. Per esercitare il diritto di voto è necessario presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale e un documento di identità anche scaduto, purché assicuri l’identificazione dell’elettore. Possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto i 18 anni di età entro il 22 marzo 2026, presentandosi alla sezione indicata sulla tessera elettorale, nelle cui liste risultano iscritti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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