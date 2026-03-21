Rifiuti il decalogo per non sbagliare | dai mozziconi di sigaretta ai tovaglioli sporchi di cibo qual è il posto giusto

Il 21 marzo 2025 a Roma è stato pubblicato un decalogo che indica come smaltire correttamente alcuni rifiuti domestici. Il documento fornisce indicazioni pratiche su cosa fare con mozziconi di sigaretta, tovaglioli sporchi di cibo e piatti rotti di ceramica. L’obiettivo è aiutare i cittadini a evitare errori nello smaltimento e a rispettare le regole ambientali.

Roma, 21 marzo 2025 - Ma se rompo un piatto di ceramica dove lo butto? E siamo proprio sicuri che i tovaglioli di carta sporchi di cibo debbano essere smaltiti nell’umido? Ancora: il mozzicone di sigaretta dove va? Ecco dieci cose da sapere per fugare dubbi e fare bene all’ambiente. 1. Ceramica e porcellana. No, gli oggetti di ceramica e porcellana non possono essere conferiti nel cassonetto che raccoglie il vetro perché le temperature di fusione sono diverse. Così l’intrusione di fatto sporca la raccolta e rovina tutto. Quindi, il posto giusto è il secco indifferenziato. Naturalmente i rifiuti grandi come lavelli o wc vanno portati direttamente all’isola ecologica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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