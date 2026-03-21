Rifiuti cos’è il sacco conforme e perché fa risparmiare sulla Tari

A Arona, il 21 marzo 2026, si parla di rifiuti e di come il sacco conforme possa aiutare a risparmiare sulla Tari. La raccolta differenziata e il contrasto all’abbandono dei rifiuti sono al centro delle discussioni in città. Si sottolinea l’importanza di utilizzare i sacchi corretti per migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre i costi.

Arona (Novara), 21 marzo 2026 – Raccolta differenziata e contrasto al littering, l ’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. Alberto Gusmeroli, sindaco di Arona – 13.700 abitanti nella provincia di Novara - e parlamentare della Lega, di mestiere fa il commercialista e sui rifiuti si è ‘inventato’ una serie di attività ambientali che hanno portato risultati. “Nel 2010, quando sono stato eletto per la prima volta, ho ereditato una città con una raccolta differenziata tra il 48% e il 50%. Nel 2016 siamo stati capofila di un gruppo di 54 Comuni per avviare un sistema, grezzo ma efficace, che ci permettesse di migliorare questi risultati. Nel giro di due anni siamo arrivati all'83%, adesso vogliamo migliorare ancora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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