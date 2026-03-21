Ricordi e nostalgie padane per l’ultimo saluto all’Umberto

Le frequenze di Radio Libertà, ex Radio Padania Libera, si preparano ad accogliere un collegamento speciale dedicato all’ultimo saluto a un personaggio molto amato nella regione. La trasmissione si aprirà presto, offrendo uno spazio di dialogo diretto con gli ascoltatori che vogliono condividere ricordi e sentimenti legati alla figura che sta per essere ricordata.

Le linee di Radio Libertà (la fu Radio Padania Libera) si aprono presto per un filo diretto col popolo (stavolta sì, ancora per una volta) padano. È il giorno del ricordo e del dolore per chi in Umberto Bossi ha creduto. MATTEO SALVINI ha annullato tutti gli impegni della giornata (non un grosso sforzo, visto lo scarso impegno in questa campagna referendaria) per stare in collegamento quasi ininterrottamente. Chiama il militante che ricorda i volantinaggi notturni nei piccoli comuni della Lombardia. C’è chi, singhiozzando, racconta di una fotografia con Bossi a Pontida. Tutti hanno un aneddoto di «quella volta che l’Umberto. (rigorosamente con l’articolo)». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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