La corsa allo scudetto si riaccende con otto partite ancora da giocare. L’Inter di Chivu mantiene il controllo del proprio cammino, il Napoli di Conte non si ferma e il Milan si prepara a sfruttare ogni occasione. Le sfide decisive coinvolgono queste tre squadre, che cercano di consolidare o migliorare la propria posizione in classifica nel finale di campionato.

Otto partite, un respiro trattenuto. La corsa allo Scudetto si riaccende tra speranze e scricchiolii: la squadra di Chivu resta padrona del proprio destino, il Napoli di Conte non arretra di un passo, il Milan fiuta l’attimo. Il resto è rumore di stadi, grafite sul calendario finale e notti che valgono una vita sportiva. C’è un momento, a otto giornate dalla fine, in cui capisci che ogni controllo orientato pesa come un gol. La classifica stringe, gli alibi evaporano. L’ Inter di Chivu ha margine e struttura: conduce, gestisce, spaventa. Conte mastica la partita come un artigiano della vittoria: il suo Napoli sale di giri quando l’aria si fa sottile. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Riaccesa la Battaglia per lo Scudetto: Le Partite Chiave di Inter, Napoli e Milan nel Calendario Finale

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