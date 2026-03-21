Riaccesa la Battaglia per lo Scudetto | Le Partite Chiave di Inter Napoli e Milan nel Calendario Finale
La corsa allo scudetto si riaccende con otto partite ancora da giocare. L’Inter di Chivu mantiene il controllo del proprio cammino, il Napoli di Conte non si ferma e il Milan si prepara a sfruttare ogni occasione. Le sfide decisive coinvolgono queste tre squadre, che cercano di consolidare o migliorare la propria posizione in classifica nel finale di campionato.
Otto partite, un respiro trattenuto. La corsa allo Scudetto si riaccende tra speranze e scricchiolii: la squadra di Chivu resta padrona del proprio destino, il Napoli di Conte non arretra di un passo, il Milan fiuta l’attimo. Il resto è rumore di stadi, grafite sul calendario finale e notti che valgono una vita sportiva. C’è un momento, a otto giornate dalla fine, in cui capisci che ogni controllo orientato pesa come un gol. La classifica stringe, gli alibi evaporano. L’ Inter di Chivu ha margine e struttura: conduce, gestisce, spaventa. Conte mastica la partita come un artigiano della vittoria: il suo Napoli sale di giri quando l’aria si fa sottile. 🔗 Leggi su Tvplay.it
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