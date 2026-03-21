L’addio di Alfonso Signorini alla Mondadori coincide con l’uscita del secondo capitolo di un film in sala il 29 aprile. Nel mondo dei media, i settimanali di moda e gossip stanno attraversando una fase di crisi, con numeri in calo e cambiamenti nelle pubblicazioni. La situazione riguarda diversi titoli storici e coinvolge vari attori nel settore editoriale.

L’addio di Alfonso Signorini alla Mondadori, e l’uscita in sala, il 29 aprile, del secondo capitolo del film Il Diavolo veste Prada, hanno riacceso i riflettori su un mondo editoriale, quello dei settimanali di gossip e delle riviste cosiddette femminili, dove in realtà la luce si è spenta già da molto tempo. Patinati e settimanali a corto di lettori e investimenti. Il Diavolo veste Prada arrivò infatti al cinema nel 2006, e una ventina di anni fa poteva avere ancora senso il mito della rivista Runway e della potentissima direttrice Miranda Priestly (interpretata da Meryl Streep e chiaramente ispirata ad Anna Wintour) da cui dipendeva il successo o il disastro di uno stilista. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Requiem per i “femminili”: la crisi dei settimanali di moda e gossip

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