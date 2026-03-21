Report risultati e gol mentre i Toffees rivendicano un’enorme vittoria nella corsa europea

L’Everton ha ottenuto una vittoria convincente in una partita di calcio europeo, mentre il Chelsea ha subito una sconfitta per 3-0 all’Hill Dickinson Stadium, chiudendo una settimana difficile. I risultati delle rispettive gare sono stati pubblicati sul sito 101greatgoals, evidenziando il successo dei Toffees nel loro percorso europeo e la battuta d’arresto dei Blues.

2026-03-21 21:24:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’Everton ha ottenuto una vittoria schiacciante nella corsa al calcio europeo mentre il Chelsea ha concluso una settimana miserabile con una sconfitta per 3-0 all’Hill Dickinson Stadium. Il Chelsea si è diretto al Merseyside dopo tre sconfitte consecutive, con umiliazioni in entrambe le gare degli ottavi di finale di Champions League con i detentori del Paris Saint-Germain che sono arrivati????da entrambi i lati di una frustrante sconfitta casalinga per 1-0 per mano del Newcastle United. La scarsa forma casalinga dell’Everton apparentemente ha dato al Chelsea la... 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Report, risultati e gol mentre i Toffees rivendicano un’enorme vittoria nella corsa europea Articoli correlati Report, risultato e gol mentre Salah segna nella vittoria dei tempi supplementari2026-01-05 20:51:00 Ecco quanto riportato poco fa: Rivivi tutta l’azione di Egitto-Benin negli ottavi di finale della Coppa d’Africa L’Egitto si è... Report, risultato, gol mentre Semenyo e Cherki segnano nella vittoria dell’andata della Coppa EFLIl gol di Semenyo arriva dopo che il nazionale del Ghana ha aperto il suo conto con il City al suo debutto nella sconfitta per 10-1 dell’Exeter City...