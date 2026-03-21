Regione Maf promosso nella ‘rete museale’

La Regione ha inserito il Museo Archeologico Tobia Aldini di Forlimpopoli nella rete museale dell’Emilia-Romagna, confermando il suo ruolo nel sistema culturale regionale. Questo passaggio rappresenta un’evoluzione per la struttura e per la gestione del patrimonio cittadino, rafforzando la presenza culturale della località all’interno della rete museale regionale. La decisione è stata ufficializzata di recente, segnando un nuovo capitolo per il museo.

Forlimpopoli torna a essere protagonista nel sistema culturale regionale con l’ingresso del Museo Archeologico ‘Tobia Aldini’ nella rete museale dell’ Emilia-Romagna, un passaggio che segna una nuova fase per la struttura e per la gestione del patrimonio cittadino. L’accreditamento, approvato nei giorni scorsi dalla giunta regionale, arriva al termine di un percorso avviato circa un anno fa e formalizzato con la richiesta presentata alla fine del 2025. Si tratta di un risultato legato all’adeguamento agli standard qualitativi richiesti e alla riorganizzazione complessiva del museo. Fondato nel 1961 e ospitato nella rocca albornoziana, il Maf rappresenta uno dei principali punti di riferimento per la storia e l’archeologia locale, oltre a essere sede di mostre ed eventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Regione, Maf promosso nella ‘rete museale’ Articoli correlati Il bilancio 2025 della rete museale riminese, l’anno si chiude con 127 mila visitatori complessiviSi è chiuso un 2025 intenso e di novità per la rete museale riminese – Musei Comunali, Domus del Chirurgo, Palazzi dell’Arte, Fellini Museum, Museo... Maf, laboratorio di tessituraUn pomeriggio all’insegna della creatività e della scoperta del passato attende le famiglie oggi al Museo Archeologico ‘Tobia Aldini’ di Forlimpopoli.