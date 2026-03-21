Regine si candida | Tanto si è fatto Molto è da fare

Nicola Regine, attuale assessore ai Lavori pubblici con la giunta Olivetti, ha annunciato la sua candidatura. Nel suo discorso ha affermato che, sebbene siano stati fatti passi avanti, ci sono ancora molte cose da realizzare. La sua decisione viene comunicata in un momento di cambiamenti politici e di confronto tra le diverse forze in città.

Nicola Regine è assessore ai Lavori pubblici con la giunta Olivetti. Assessore, lei si candiderà alle comunali del 2026? "Si, mi candiderò, non solo per cercare di rendermi utile alla cittadinanza, ma anche per avere la soddisfazione personale di portare a termine le numerose opere pubbliche attualmente in corso di esecuzione. Molto è stato fatto, ma moltissimo rimane ancora da fare". Cosa la spinge a candidarsi per un secondo mandato? "In questi 5 anni, nonostante il Covid e l’alluvione, sono state asfaltate decine e decine di strade per una lunghezza complessiva di oltre 30 chilometri lineari e sono stati messi in programmazione ulteriori 30 chilometri: in alcuni casi si è tratto di un vero e proprio intervento di riqualificazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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