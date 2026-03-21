Reggio Emilia abusava della figlia | divieto di avvicinamento per un 60enne

A Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia, un uomo di 60 anni è stato sottoposto a divieto di avvicinamento e al braccialetto elettronico dopo essere stato accusato di aver commesso abusi sessuali aggravati sulla propria figlia. La misura cautelare è stata adottata dalle autorità in seguito alle indagini avviate sui fatti.

Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 60enne di Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia, accusato di abusi sessuali aggravati ai danni della figlia. L’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Bologna è ora esecutiva dopo che la Cassazione, lo scorso 19 marzo, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa dell’uomo. In prima battuta, il Tribunale di Reggio Emilia aveva rigettato la richiesta di protezione cautelare avanzata dalla Procura, non ravvisando un pericolo concreto nonostante le denunce della vittima. Tuttavia, accogliendo il ricorso della Procura reggiana diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci, i giudici di Bologna hanno riformato la decisione, definendo necessari e urgenti i divieti a carico dell’imputato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Reggio Emilia, abusava della figlia: divieto di avvicinamento per un 60enne Articoli correlati Paura per una donna a Faenza raggiunta in casa nonostante il divieto di avvicinamento, arrestato 60enneUn uomo di 60 anni è stato fermato a Faenza per atti persecutori nei confronti di una donna: l’uomo, già sottoposto a divieto di avvicinamento, è... Reggio: 60enne muore dopo scontro con albero su via EmiliaLa tragedia che ha colpito la provincia di Reggio Emilia ha tolto la vita a Bruno Bigliardi, un cittadino di sessanta anni residente a Cavriago. Contenuti utili per approfondire Reggio Emilia Reggio Emilia, 41enne immobilizzato con il taser della polizia: morto all’albaReggio Emilia, 15 settembre 2025 – Un uomo italiano di 41 anni, Claudio Citro, originario di Salerno, è morto all'alba di oggi in seguito all'utilizzo di un taser da parte della polizia di Stato. ilrestodelcarlino.it Rintracciato a Reggio Emilia un 49enne condannato per violenza sessualeNel pomeriggio di giovedì 5 marzo scorso personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia ha tratto in arresto un uomo risultato essere destinatario di un provvedimento di esecuz ... sassuolo2000.it