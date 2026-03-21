Domani e lunedì si svolgono le votazioni per il referendum sulla giustizia, previsto dall’articolo 138 della Costituzione. La campagna elettorale si è conclusa con un dibattito acceso, lasciando ai cittadini il compito di esprimersi sulle modifiche proposte. Le urne sono aperte per due giorni consecutivi, consentendo agli elettori di partecipare alla consultazione popolare.

Dopo una lunga e animata campagna. domani e lunedì si terrà il referendum costituzionale in materia di giustizia, previsto dall’articolo 138 della Costituzione. Votazioni domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Cambio di sezioni elettorali: le 35, 36, 37, 38 e 39 saranno trasferite alla Scuola primaria ‘Bruno Munari’, in via Anna Frank 185. La sezione presso la ex scuola elementare di San Vittore, in via San Vittore 1410. Per facilitare l’affluenza alle urne, Auser organizza un servizio di accompagnamento per persone con difficoltà di mobilità. (0547 612551). Il rilascio delle tessere elettorali, l’Ufficio Elettorale presso gli Uffici dello Sportello Facile (1^ piano del Foro Annonario) sarà aperto oggi dalle 8 alle 18, domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Referendum sulla giustizia. Domani e lunedì si vota, chiusa l’accesa campagna

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