Referendum sulla giustizia | come dove e quando si vota La guida completa

Domenica 22 e lunedì 23 marzo si terrà il quinto referendum costituzionale della Repubblica italiana, con le urne aperte in tutto il Paese. Gli elettori sono chiamati a votare in queste due giornate per esprimere il loro consenso o dissenso su specifici quesiti riguardanti la giustizia. La consultazione si svolge in modalità standard, con seggi aperti dalle prime ore del mattino fino alla sera.

Quando si vota I seggi sono aperti nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 23 marzo, dalle ore 7 alle ore 15. Lo scrutinio delle schede inizia alla chiusura delle urne. Come si vota C'è una sola scheda di colore verde. Questo è il quesito: Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"? Sotto il quesito ci sono due caselle: una per il sì e l'altra per il no. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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