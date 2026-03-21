Referendum Rignano sull' Arno | questi manifesti di Italia Viva alla vigilia del voto

A Rignano sull’Arno, paese natale di Matteo Renzi, sono comparsi manifesti di Italia Viva in vista del referendum. La sezione locale del partito ha affisso le immagini e i messaggi sui muri del centro cittadino, attirando l’attenzione dei cittadini. La campagna elettorale si svolge mentre si avvicina il giorno del voto, con i manifesti che evidenziano le posizioni del partito.

A Rignano sull’Arno, paese natale di Matteo Renzi e storica culla del renzismo, la sezione locale di Italia Viva si schiera apertamente per il Sì al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia (separazione delle carriere tra giudici e pm, due Csm distinti e Alta Corte disciplinare), in programma il 22-23 marzo. Matteo Renzi, in una lettera pubblicata su Il Foglio, ha concesso "libertà di voto" ai suoi: "Chi pensa che sia importante dare un segnale contro gli errori della magistratura voti tranquillamente Sì", ha scritto. "Chi pensa che sia importante dare un segnale contro la propaganda del governo voti tranquillamente No".. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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