Referendum pericolo brogli dai suffragi esteri Astensione forzata per i fuorisede

Durante il referendum, si evidenziano timori di brogli legati ai voti esteri e un’astensione forzata tra i fuorisede. La premier ha commentato la campagna elettorale, definendola “troppa caciara”, e ha evidenziato come siano stati rimossi alcuni “sassolini dalle scarpe” durante l’ultima apparizione televisiva. La campagna si sta concludendo con queste dichiarazioni, mentre restano preoccupazioni sulla sicurezza e sulla partecipazione degli elettori all’estero.

Il premier ieri sera ha corso gli ultimi 100 metri della campagna referendaria da Bruno Vespa, a Cinque minuti, dove si è tolta diversi sassolini dalle scarpe: «Non è stata una bella campagna elettorale. C’è stato un tentativo di buttarla in caciara e individuare il nemico. La realtà è che oggi la magistratura è subordinata alla politica, atteso che una parte dei membri del Csm viene lottizzata tra i partiti politici e l’altra parte viene decisa dalle correnti ideologizzate dalla magistratura che sono due cose che noi togliamo. Abbiamo avuto magistrati che dimenticavano i detenuti in carcere, magistrati che condannavano persone innocenti e che non dovevano mai rispondere del loro lavoro. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Referendum, pericolo brogli dai suffragi esteri. Astensione forzata per i fuorisede Articoli correlati Referendum giustizia, sospetto brogli per voto all’esteroSospetto brogli per il voto all’estero in vista del prossimo referendum sulla giustizia. VOTAntonio | Referendum: rischio brogli sui voti all'esteroIl sistema elettorale attuale all’estero, basato sulla corrispondenza, è storicamente oggetto di truffe: dai voti intestati a persone defunte alla... Approfondimenti e contenuti su Referendum pericolo brogli dai suffragi... Temi più discussi: Il Giornale: allarme pericolo-brogli per il referendum; VOTAntonio | Referendum: rischio brogli sui voti all'estero; Referendum, pericolo brogli dai suffragi esteri. Astensione forzata per i fuorisede; Tajani: approvato decreto per tagliare il prezzo della benzina e del gasolio. REFERENDUM GIUSTIZIA | Perché accettiamo ancora il rischio brogli all’estero?Torna a riproporsi, con il referendum del 22-23 marzo, il problema del voto degli italiani all'estero, che resta a rischio brogli ... ilsussidiario.net Voto all'Estero, passa la norma anti brogli al referendum«Gli italiani all’estero votino il referendum in ambasciate e consolati come alle Europee». In attesa di conoscere il giorno esatto della consultazione sulla riforma della giustizia - Palazzo Chigi ha ... ilgiornale.it È il grande giorno. Stasera l’evento finale prima del referendum del 22 e 23 marzo. Una serata di confronto vero, con il Presidente Giuseppe Conte e tante voci autorevoli del mondo della giustizia, del giornalismo e della cultura, per smontare la propaganda facebook Meloni sul referendum: “Manina dietro Delmastro, gli italiani valuteranno” x.com