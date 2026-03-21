Si sono conclusi ieri sera a Rimini gli ultimi incontri della campagna referendaria sulla giustizia. Due comitati hanno tenuto eventi distinti per sostenere e contrastare il sì e il no, portando avanti il loro messaggio davanti ai cittadini. La campagna si avvia così alla fase finale, con gli appelli finali che si sono svolti nel capoluogo romagnolo.

Ultimi appelli per il referendum sulla giustizia. La campagna a Rimini si è conclusa ieri sera, con i due appuntamenti dei comitati. In piazza Cavour sono scesi i sostenitori del Sì, con una maratona che ha visto intervenire esponenti dei partiti, rappresentanti dei comitati civili, avvocati e giuristi. Un momento di confronto che ha visto partecipare un centinaio di persone. Dal palco tantissimi interventi per spiegare le ragioni del Sì. Contemporaneamente nell’area Settebello di via Roma (a fianco al cinema), è andata in scena la festa finale dei comitati del No. L’evento è stato aperto dall’incontro moderato dalla giornalista Michela Monte, ospite (in collegamento) l’eurodeputato Pd Marco Tarquinio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Referendum, lo scontro finale. Duello a distanza tra il Sì e il No

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