Referendum la posta in gioco sulla giustizia | carriere separate Csm sorteggio e Alta Corte

Il referendum affronta temi legati alla giustizia, con focus su carriere separate, il ruolo del Csm, il sistema di sorteggio e l’Alta Corte. Durante la sua attività, un ex leader dell’associazione dei magistrati ha più volte criticato lo scambio di promozioni, trasferimenti e sanzioni disciplinari tra correnti, evidenziando come questo sistema penalizzi magistrati senza sostegno. Questi aspetti sono al centro del dibattito in vista della consultazione referendaria.

Quando Luca Palamara era leader dell’Associazione nazionale magistrati, gli contestavo spesso lo scambio di promozioni, trasferimenti e sanzioni disciplinari nel gioco perverso delle correnti, in danno di magistrati meritevoli ma privi di sostegno. Lui mi rispondeva: “L’unico modo per ammazzarci (stroncare le correnti) è sorteggiare i componenti del Consiglio superiore della magistratura”. Nella notte tra l’8 e il 9 marzo 2019 fu documentato con intercettazioni e uso del trojan un incontro di Palamara, politici e membri del Csm nell’hotel Champagne di Roma per trattare sulla nomina del nuovo procuratore della Repubblica di Roma. Palamara fu radiato dalla magistratura, i consiglieri del Csm dovettero dimettersi, ma quella era soltanto la punta di un iceberg dieci volte più profondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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