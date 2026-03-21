Referendum la galleria degli orrori di comunicazione del governo è infinita | persino B sarebbe inorridito

Il governo ha avviato una campagna di comunicazione per il referendum, suscitando numerose critiche e polemiche. La strategia adottata ha ricevuto molte accuse di essere confusionaria e poco trasparente, con commentatori che hanno descritto la comunicazione come una vera e propria galleria degli orrori. Nel frattempo, si continuano ad analizzare le eredità politiche di figure storiche che hanno segnato questo periodo.

E’ facile e scontato parlare male della buonanima di Silvio Berlusconi. La sua eredità politica è l’albero dal quale sono maturate le mele avvelenate di questo scorcio di Seconda Repubblica. Una dote allo scomparso Cavaliere va riconosciuta. E’ stato un formidabile comunicatore. Un postumo messaggio che i suoi eredi di governo non hanno raccolto. Berlusconi sarebbe inorridito di fronte alla autolesionistica campagna condotta per il Sì al referendum. Non l’avrebbe mai affidata a Santanché e Tajani, Bignami e Donzelli, Delmastro e Bartolozzi, Sallusti, Bocchino, Sechi & e a tutti i corifei dell’informazione embedded al governo. Il Cavaliere avrebbe silenziato d’autorità il ministro guardasigilli Nordio, impedendogli con le sue grossolane gaffe di confessare i trucchi nascosti nella legge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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