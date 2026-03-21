Fiorella Mannoia ha recentemente commesso un errore durante un intervento pubblico, chiedendo ai presenti se stessero andando. La cantante si era più volte esposta su temi politici e sociali, ma questa volta la sua domanda ha suscitato reazioni diverse. L'episodio si è verificato in un'occasione legata a un evento pubblico, attirando l’attenzione dei media e dei partecipanti presenti.

Fiorella Mannoia ne ha combinata un'altra. La celebre cantante si era più volte esposta sul referendum sulla giustizia criticando la scelta del governo di chiedere ai cittadini di votare "Sì" o "No" per una riforma della quale, secondo il suo punto di vista, la maggior parte delle persone non capisce nulla o, comunque, non ne vuole sapere. "Secondo me è proprio sbagliato il concetto che si debba decidere noi cittadini su cambiare 7 articoli della Costituzione - aveva detto in un'intervista rilasciata a Michele Santoro -. Ma io che cosa ne posso sapere? La maggior parte della gente che va a lavorare, che torna a casa, che la mattina si sveglia, ma che ne sa? Ma la maggior parte della gente cosa ne sa? Se fanno bene, se fanno male, a votare sì o a votare no. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, la clamorosa gaffe di Fiorella Mannoia: "State andando?"

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