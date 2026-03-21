Referendum | il sì chiude la campagna a Milano nel nome di Bossi Il no vuole anche dare un avvertimento alla Meloni

Il referendum sulla giustizia si avvicina e i comizi di chi sostiene il sì si sono conclusi a Milano con un omaggio a Bossi. La campagna del no, invece, mira a trasmettere un messaggio di avvertimento alla premier Meloni. Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli elettori sono chiamati al voto, mentre gli appuntamenti politici sono stati cancellati o modificati in memoria di Bossi.

ROMA – Domenica 22 marzo e lunedì 23 si vota per il referendum sulla giustizia. Doppia presenza della premier Giorgia Meloni in tv per lo sprint finale, ma appuntamenti nei territori annullati o trasformati in ricordo di Umberto Bossi. La chiusura di campagna referendaria del centrodestra si divide tra il cordoglio per la scomparsa di una figura centrale nella storia della coalizione e l’ultima spinta per alzare l’asticella del consenso sulla riforma dell’esecutivo. SI – La presidente del Consiglio e i due vicepremier lanciano il conclusivo appello per il sì, ciascuno battendo su argomenti più volte richiamati nella corsa referendaria. Dalla famiglia nel bosco ai casi di ‘malagiustizia’, passando per il contrasto alle correnti di una magistratura “politicizzata”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Referendum: il sì chiude la campagna a Milano nel nome di Bossi. Il no vuole anche dare un “avvertimento” alla Meloni Articoli correlati Meloni chiude la campagna per il referendum dopo il caso Bartolozzi: “Nessuno vuole liberarsi dei magistrati”Giorgia Meloni chiude la campagna per il referendum all'evento per il Sì organizzato da FdI al Teatro Parenti di Milano. Leggi anche: Il fronte del No non riempie le piazze, le interviste di Meloni diventano virali: si chiude la campagna per il Referendum Una raccolta di contenuti su Referendum il sì chiude la campagna a... Temi più discussi: Referendum Giustizia, fronte No chiude campagna. Meloni: Non temo contraccolpi; Referendum, si chiude la campagna. Duello a distanza Meloni Schlein. Appello di Conte a indecisi; Ultime ore di campagna referendaria, gli appuntamenti clou. Si vota il 22 e 23 marzo; La sinistra per il Sì lancia la volata dalla rossa Bologna. Referendum: il sì chiude la campagna a Milano nel nome di Bossi. Il no vuole anche dare un avvertimento alla MeloniDomenica 22 marzo e lunedì 23 si vota per il referendum sulla giustizia. Doppia presenza della premier Giorgia Meloni in tv per lo sprint finale, ma appuntamenti nei territori annullati o trasformati ... firenzepost.it Referendum, si chiude la campagna. Duello a distanza Meloni Schlein. Appello di Conte a indecisiSi chiude la campagna referendaria sulla riforma della giustizia e a due giorni dal voto Giorgia Meloni e Elly Schlein si sfidano nel faccia a faccia a distanza – di pochi minuti – andato nell'edizion ... repubblica.it Da avvocato e da donna di sinistra, al Referendum costituzionale del 22-23 marzo voterò Sì. VOTERÒ SÌ PERCHÉ La riforma non compromette minimamente l’autonomia e l’indipendenza della magistratura (giudici e PM) rispetto al Governo e al Parlamento: facebook Referendum giustizia, Elly Schlein: “Difendere l’indipendenza dei giudici è essenziale” x.com