Referendum gli ultimi botti | Palle al vento e parola di sorella

Nella fase conclusiva della campagna referendaria, si sono verificati due momenti di particolare rilievo: uno con il lancio di una palla al vento e l’altro con la partecipazione di una sorella di un noto politico. La presenza di quest’ultima si inserisce nel quadro delle ultime iniziative pubbliche prima del voto. Entrambi gli eventi sono stati segnalati come elementi significativi negli ultimi sviluppi della campagna.

Nella bagarre finale di questa campagna elettorale entra a piedi uniti anche la sorella di Antonio Di Pietro. Quel gran volpone dell’ex toga di Mani Pulite, oggi autorevolissimo frontman del fronte del Sì alla riforma Nordio, va ospite in studio di David Parenzo a L’aria che tira e in pochi minuti abbatte tutti i totem degli anti-Meloni (e di conseguenza, sostenitori del No), da Nicola Gratteri al presunto rischio-dittatura con annesse “derive trumpiane”. E lo fa con la forza della sua saggezza popolare. «Voto Sì perché la riforma era già nel programma del centrosinistra», mette subito in chiaro Tonino, mandando gambe all’aria la propaganda di Schlein e Pd, oggi dietro le barricate ma che in tempi non sospetti si dicevano favorevoli alla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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