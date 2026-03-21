Referendum giustizia | quando dove e perché si vota

Il referendum sulla giustizia si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì. Per votare sarà necessario presentarsi alla sezione di iscrizione con la tessera elettorale e un documento d’identità. La consultazione riguarda questioni relative al sistema giudiziario italiano.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo si svolgerà il referendum sulla giustizia. Nella giornata di domenica i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, mentre lunedì dalle 7 alle 15: per esprimere il voto bisogna presentarsi alla sezione di iscrizione con la tessera elettorale e un documento d’identità. Gli elettori sono chiamati a pronunciarsi su una revisione della Costituzione, che è stata approvata dal Parlamento senza ottenere la maggioranza necessaria dei due terzi dei componenti in ciascuna Camera. Secondo l’articolo 138 della Carta, infatti, “le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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