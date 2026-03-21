Referendum giustizia | le ragioni del Sì e quelle del No

Il referendum sulla giustizia si avvicina e le urne saranno aperte domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Si tratta di un appuntamento elettorale che coinvolge gli elettori italiani chiamati a esprimersi su questioni legate alla riforma del sistema giudiziario. Le persone interessate sono chiamate a recarsi ai seggi in questa finestra temporale.

Manca ormai poco al referendum sulla giustizia: si voterà domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. In vista della consultazione popolare, nelle scorse settimane, Bergamonews ha dato voce sia a chi è favorevole sia a chi è contrario alla riforma oggetto di referendum proponendo molti approfondimenti e aggiornamenti sul tema. Ecco un riepilogo degli articoli pubblicati in ordine di data: – Referendum giustizia, l’avvocato Pelillo: “Voterò convintamente sì. Nessuno vorrebbe essere giudicato da un collega di chi lo accusa” – Referendum giustizia, nasce il Comitato per il No: “Mina l’indipendenza della magistratura” –... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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