Referendum Giustizia 2026 le ultime news in diretta prima del voto

Ecco le ultime notizie sul Referendum sulla Giustizia previsto per il 22 e 23 marzo 2026. I cittadini sono chiamati a esprimersi su questioni di modifica della legge e le campagne di informazione sono in corso. Le date di voto si avvicinano e le notizie aggiornano sui principali sviluppi e sulle iniziative dei sostenitori e degli oppositori.

Le ultime notizie in diretta sul Referendum sulla Giustizia 2026: gli aggiornamenti verso il voto del 22 e 23 marzo. Schlein accusa Meloni di strumentalizzare i casi di cronaca per attaccare la magistratura e insiste sul caso Delmastro. La premier: "Ci parlerò, se la questione fosse più ampia la giustizia farà il suo corso". 🔗 Leggi su Fanpage.it REFERENDUM GIUSTIZIA 2026: Quando, Come e per cosa si VOTA Contenuti utili per approfondire Referendum Giustizia Temi più discussi: Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Referendum giustizia 2026: 20 marzo, quarto focus online con le ragioni del NO; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum giustizia, Landini da Piazza del Popolo: Difendere la Costituzione, il voto è decisivo. Referendum Giustizia 2026, le ultime news in diretta prima del voto, Salvini: Spero in tanti vadano a votareLe ultime notizie in diretta sul Referendum sulla Giustizia 2026: gli aggiornamenti verso il voto del 22 e 23 marzo ... fanpage.it Previsioni degli esperti sul risultato del referendum sulla giustizia 2026Al referendum sulla giustizia vince il Sì o il No? Gli esperti sono divisi sul risultato. msn.com Referendum sulla giustizia, gli interventi dell’ex ministro Maurizio Sacconi (Sì) e del politologo Gianfranco Pasquino (No) Leggi l'articolo #Referendum facebook Referendum giustizia, Elly Schlein: “Difendere l’indipendenza dei giudici è essenziale” x.com