Durante un intervento pubblico, un rappresentante politico ha commentato il risultato di un referendum, affermando che il fronte del no ha registrato un recupero sorprendente. Ha anche criticato le parole del presidente del Consiglio, sottolineando che la sua insistenza nel dichiarare di non dimettersi in caso di sconfitta indica una percezione di debolezza. La discussione si svolge in un contesto di tensione politica e sfiducia crescente.

“Meloni dice tutti i giorni che non si dimette, ma nessuno glielo ha chiesto. Questo è un segno di grande debolezza: se vai tutti i giorni a dire ‘se perdo non mi dimetto’ vuol dire che sotto sotto senti che l’aria non è delle migliori. Il no ha avuto un recupero incredibile: erano partiti convinti che fosse una sciocchezza questo referendum. Oggi sentono che invece perderanno, e sono impauriti. Certo che ha anche un riflesso politico, perché è un voto che convoca alle urne tutto il corpo elettorale, ed è un voto che si fa sull’unica riforma che questo governo ha portato a casa. Una pessima riforma, che anzi è una controriforma”. Lo ha detto il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a Torino a margine della chiusura della campagna elettorale di Avs sul referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Referendum, Fratoianni: Il no ha avuto un recupero incredibile

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