Referendum 22 e 23 marzo 2026 | quando si vota orari e come funziona

Il referendum costituzionale sulla giustizia si terrà in Italia domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Gli elettori sono chiamati a votare nelle urne durante il fine settimana, con orari che verranno comunicati ufficialmente. La consultazione riguarda modifiche alla costituzione relative a questioni di giustizia, e il funzionamento delle operazioni di voto seguirà le procedure standard previste per questo tipo di consultazioni.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale sulla giustizia. Si tratta di un appuntamento importante, che riguarda una riforma già approvata dal Parlamento e sottoposta ora al voto dei cittadini. Quando si vota e gli orari dei seggi I seggi saranno aperti in due giornate: domenica 22 marzo, dalle ore 7:00 alle 23:00. lunedì 23 marzo, dalle ore 7:00 alle 15:00. Gli elettori possono recarsi al proprio seggio in uno qualsiasi di questi orari, portando con sé un documento di identità valido e la tessera elettorale. Che tipo di referendum è Quello di marzo 2026 è un referendum costituzionale confermativo, previsto dall’articolo 138 della Costituzione. 🔗 Leggi su Funweek.it

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