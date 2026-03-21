Rally Montecarlo Matteuzzi show | Superata la prova più impegnativa

Al Rally di Montecarlo, il più prestigioso al mondo, il pilota ha partecipato per la seconda volta dopo aver già preso parte due anni fa, quando si è classificato quinto. Durante la gara, ha affrontato la prova più impegnativa, che ha superato con successo. La competizione si sta sviluppando con diversi passaggi sui percorsi classici e le condizioni meteo variabili.

Al Rally di Montecarlo, il più importante al mondo, aveva già preso parte una volta, due anni fa, piazzandosi quinto. Ora invece il sancascianese Giacomo Matteuzzi, a bordo di una Renault Clio di Jag Sport gommata Michelin, alla seconda partecipazione ha realizzato l’obiettivo massimo di ogni rallista centrando la vittoria nella sua categoria (RC5), la terza piazza fra le due ruote motrici e il 35° posto nella classifica assoluta su 67 equipaggi al via tenendo sempre una posizione intorno alla prima metà dello schieramento e mettendosi dietro decine di vetture più performanti, a quattro ruote motrici e più potenti. Un risultato complessivo, tra l’altro, che vale doppio essendo questa la prima prova del circuito valido per il Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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