Due figure note alle forze di polizia e ai servizi di intelligence sono coinvolte nel recente episodio legato al Fai, che ha utilizzato un diserbante per danneggiare un'area nel nome del leader Cospito. L'episodio rappresenta un esempio di come alcuni soggetti aderiscano all’azione violenta dell’anarco-insurrezionalismo, portando avanti atti di sabotaggio con metodi estremi. La vicenda si inserisce in un quadro di tensione tra le autorità e gruppi di questa natura.

Due nomi assai noti a chi, nelle forze di polizia e nei servizi di intelligence, tiene sotto osservazione la piccola e pericolosa galassia dell'anarco-insurrezionalismo. Quando negli apparati di sicurezza ieri è stata resa nota, ben prima di arrivare ai mass media, l'identità dei due bombaroli morti nell'esplosione della cascina romana nel Parco degli Acquedotti, la rivelazione non ha stupito nessuno. Perché Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone erano due tra gli estremisti seguiti in questi anni con maggiore attenzione da investigatori e 007, nella convinzione - rivelatasi drammaticamente esatta - che fossero tra i più inclini a un'escalation sempre più violenta della lotta contro lo Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quel "salto di qualità" del Fai: il diserbante per devastare (nel nome del leader Cospito)

Articoli correlati

Leggi anche: Quel “salto nel buio” del professor Ungari. E il “metodo Garlasco” torna a Roma

L’accelerazione degli «anarchici informali», nel nome di Cospito e dell’antimilitarismo«Il potere si prepara alla guerra e anche noi, anarchici, rivoluzionari, individui coscienti vorremmo fare lo stesso».

Una selezione di notizie su Quel salto di qualità del Fai il...

Temi più discussi: Soncino al voto, Soldo ha già il programma; A Barletta il Taekwondo è di casa: in arrivo 3 giorni di stage con Alessandro Perfection Carbone; EU Inc, primo passo verso l’impresa di diritto europeo; In lotta con la disinformazione L’invasione dell’Ucraina ha messo a repentaglio la credibilità della stampa.

Parma, il salto di qualità è rimandatoLa trasferta di Torino poteva segnare un nuovo record (4 clean sheet consecutivi in trasferta) e invece si è trasformata in un incubo. Il 4-1 finale (leggi qui) non lascia spazio a recriminazioni e ri ... sportparma.com

Tra campo e mercato: Juve e Toro cercano i pezzi che mancano al salto di qualitàSe le ultime vittorie hanno portato Juve e Toro più vicine a quelle che erano le ambizioni di inizio stagione, Spalletti e Baroni sperano di trovare sotto l'albero quel regalo che gli permetta di fare ... rainews.it

Ti hanno sempre detto che la pasta romagnola è roba da tavola apparecchiata, sugo che sobbolle, tovaglia a quadri. A Tredozio quella storia non è mai arrivata. Tredozio è un borgo appenninico in provincia di Forlì-Cesena: meno di 1.000 abitanti, una vallata, facebook

Un bellissimo ricordo sul web, quel “braccio di ferro” con Umberto #Bossi. La foto storica di Emiliano Grillotti. Con l’addio al Senatùr Umberto Bossi, #RietiLife grazie all’archivio del direttore Emiliano #Grillotti, ripropone uno storico scatto. Estate 2001, ex Zucch x.com